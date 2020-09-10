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Эксперт рассказал про осложнения от оксфордской вакцины от коронавируса

В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ прокомментировал испытания препарата AstraZeneca
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал про осложнения от оксфордской вакцины от коронавируса

Эксперт рассказал про осложнения от оксфордской вакцины от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал приостановку испытаний вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca, зарегистрированной в Великобритании, из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников исследования.

«Опять же, у нас очень мало информации, есть некие неподтвержденные инсайдеры о воспалении спинного мозга и т.д., тем не менее, мы можем опять же только спекулировать и вот если развивать спекуляционные какие-то теории, то что могло бы быть. Если мы не рассматриваем случай, что это какая-то проблема частная конкретного волонтера, видимо, случай действительно сложный и, видимо, все-таки имеет прямое отношение к самой вакцине, к ее применению», - заявил эксперт

Волчков отметил, что клинические испытания для лекарственных средств и вакцин, в частности, делают для того, чтобы найти побочные эффекты, а также, если они имеют ограниченный эффект, для отдельных категорий людей, то либо ограничить им применение.

«То есть, найти ту самую золотую середину, когда у вас эффект от вакцины будет гораздо больше и позитивнее, чем возможные редкие побочные эффекты. Здесь все-таки я бы призывал всех нас не поддаваться панике, а дождаться пресс-релиза от AstraZeneca ... Я все-таки склоняюсь, что это какой-то отдельный побочный эффект отдельной конкретной вакцины, тем не менее, давайте ждать с нетерпением, что же они нам покажут, что там произошло», - заключил он.

Распространение коронавируса в мире