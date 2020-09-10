Постпредство России заявило, что Германия не передала результаты проб Навального ОЗХО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления официальных лиц Германии о направлении материалов по Навальному в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) являются недостоверными и не соответствующими действительности. Об этом сообщило постпредство России при ОЗХО, где уточнили, что проб не получали ни 9, ни 10 сентября.

«В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября с.г. Германия в Организацию ничего не передавала. Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря Министерства иностранных дел М. Бергера от 03.09.20 г.», - передает «Интерфакс» сообщение в постпредстве.

Напомним, 10 сентября официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что Берлин уже передал результаты проб российского блогера. Представитель немецкого правительства Мартина Фиц в свою очередь сообщила, что из-за этого ФРГ не видит необходимости передавать доказательства выводов немецких врачей лично Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкой стороне «пора уже открывать карты», поскольку всем становится очевидно, что Берлин «блефует, обслуживая грязную политическую возню», не предоставляя никаких материалов.