Мэр Ниццы пожаловался полиции из-за травли после заявления о чеченцах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози обратился в полицию после претензий к его словам о чеченской диаспоре в городе.

Как сообщает издание nice-matin, глава итальянского города пришел явился в полицейский департамент по собственному желанию в минувшую среду, 9 сентября, вместе со своим адвокатом Жераром Боду. Градоначальник рассказал, что вечером 14 июня его предупредили о столкновениях с участием чеченцев, а утром следующего дня он приехал на место происшествия, чтобы успокоить людей, которые требовали защиты.

«Утром 16 июня во время интервью BFM я упомянул об этом внутриобщинном насилии. Сказал, что не могу мириться с такими фактами, какими бы ни были причины. У меня нет никаких сомнений в том, что я кого-либо клеймлю. Я здесь, чтобы искоренить все формы насилия», - передает издание слова мэра.

Эстрози пожаловался правоохранительным органам Ниццы, что с того времени он подвергся травле, получив десятки тысяч оскорблений и угроз.

Причиной таких высказываний мэра стала ситуация в Дижоне, где произошли массовые столкновения между чеченцами и африканцами, которое произошло в начале июля. С того времени чеченская диаспора подала на мэра более 50 жалоб из-за заявления об их борьбе с представителями других общин за монополию на рынке наркотиков.