Российская вакцина от коронавируса дает 100%-ный иммунный ответ

Пресс-служба Минздрава России/ТАСС

Двукратная схема введения российской вакцины "Спутник V" позволяет вызывать иммунный ответ в 100% случаев. Об этом заявил заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.

- Такая схема, по проведенным сначала доклиническим исследованиям, а потом и клиническим исследованиям первой-второй фазы, показывает, что она позволяет индуцировать иммунный ответ в 100% случаев, - сказал он на онлайн-брифинге.

Логунов пояснил, что вакцинация при такой схеме проводится в два этапа. Перерыв между ними составляет 21 день. По словам разработчика, подобная схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунитета у вакцинированных, нежели чем у переболевших.

Ранее в Минздраве предположили, что в скором времени вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для поездок за границу.

Напомним, в Москве вакцинация от COVID-19 уже началась. Первыми будут прививать граждан из групп риска - врачей и учителей.