Вучич сообщил, что Путин и Лавров извинились за пост Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин во время совместного заявления для прессы в Кремле. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин и министр внутренних дел России Сергей Лавров извинились за пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.

Вучич отметил, что ранее ни Путин, ни Лавров, ни за что перед ним не извинялись, а из-за поста Захаровой извинились сразу оба. «Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», - заявил сербский лидер

Напомним, ранее в сербских СМИ появилась фото, на которой президент сидит на стуле на расстоянии от стола своего американского коллеги Дональда Трампа. Фотографию на странице своего Facebook разместила Захарова, приложив к снимку скриншот из фильма «Основной инстинкт» из известной сцены «нога на ногу».

«Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», - подписала она.

Позже Захарова объяснила, что ее пост был неправильно истолкован, а речь шла об уловках американских чиновников, которые пытаются «искусственно создать видимость собственной исключительности»