Apple создала собственные защитные маски для работников

Фото: Twitter lyas Aboudi

Компания Apple разработала собственные маски для своих сотрудников. Причем их дизайном занимались те же люди, которые создают iPhone и iPad.

Такая маска состоит из трех слоев защиты. Она способна задерживать как выдыхаемые частицы, так и поступающие извне. Маску можно стирать и носить до пяти раз. Кроме этого, у нее есть специальные регулируемые завязки, которые держатся на ушах.

- В типичном для Apple стиле, маска выглядит уникально с большими полями сверху у носа и снизу у подбородка, - описывает Bloomberg.

Новомодные маски сотрудники Apple получат уже в ближайшее время. Их разошлют в течение двух следующих недель. Но пользоваться ими смогут исключительно сотрудники, для широких продаж они не предназначены.

Но это не единственные маски, которые получат работники компании. Еще одну партию корпорация решила закупить. Речь идет о масках ClearMask. Их отличительная черта - это прозрачность, благодаря чему можно видеть лицо человека целиком. Это первые прозрачные хирургические маски, которые одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.