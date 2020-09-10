Богатейший человек Европы будет судиться с Tiffany из-за 16 миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская компания Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), принадлежащий богатейшему человеку Европы Бернару Арно, подаст встречный иск к американскому ювелирному бренду Tiffany из-за сделки по слиянию на 16 миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении французской компании.

В прошлом году LVMH и Tiffany заключили соглашение о слиянии, согласно которому французская компания покупала американский бренд за 16,2 миллиарда долларов. По условиям договора, сделку должны были закрыть до 24 ноября текущего года.

Однако 9 сентября LVMH сообщил, что не сможет завершить сделку из-за прошения министерства иностранных дел Франции, которое просило компанию отложить покупку на год в связи с угрозой введения пошлин на французские товары в США.

Американский бренд, по неофициальным данным, счёл такой шаг попыткой сбить цену, и подал иск в суд штата Делавэр с требованием заставить французскуюкомпанию соблюдать условия соглашения.

В LVMH заявили, что удивлены решением, поскольку изучили изучила текущее экономическое положение Tiffany и пришло к выводу, что «результаты первого полугодия и его перспективы на 2020 год очень неутешительны и значительно уступают аналогичным брендам LVMH Group в этот период».