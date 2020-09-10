В Москве скончались девять пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки скончались еще девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщили в оперштабе. Общее число жертв болезни в российской столице за все время распространения covid-19 увеличилось до 4 956.

Ранее сообщалось, что общее число летальных исходов в России превысило 18 тысяч, а во всем мире за время бушующей пандемии скончались более 900 тысяч человек.

Тем временем, постепенно становится заметно о стабилизации ситуации. В России и в других государствах активно идут испытания вакцин против covid-19. Растет иммунная прослойка из переболевших. Страны открывают свои границы для туристов, налаживается авиасообщение, возобновляют по всему миру работу парикмахерские, кинотеатры, а дети идут в школы. Однако при всем этом важно соблюдение мер предосторожности - как минимум, использование защитной медицинской маски.