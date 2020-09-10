Ученые бьют тревогу: дикая природа находится в "катастрофическом упадке"

Ученые предупреждают, что та ситуация, в которой на данный момент находится дикая природа очень опасная.

Сообщается, что из-за человеческих разрушений она оказалась в "катастрофическом упадке", который "не показывает никаких признаков замедления". Об этом говорится в докладе WWF, пишет BBC. Согласно основным данным, популяции диких животных сократились более чем на две трети менее чем за 50 лет.

- Дикая природа находится "в свободном падении", поскольку мы сжигаем леса, вылавливаем слишком много рыбы и уничтожаем дикие территории, где обитают звери, - приводит издание слова Тани Стил (Tanya Steele), исполнительного директора WWF.