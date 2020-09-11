Борьба девушки с прыщом на носу привела к болезни мозга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девушки практически все время любят и стараются уделять внимание своей внешности, в частности и своему лицу. Небольшой прыщик на носу у 19-летней жительницы китайской провинции Чжэцзян стал страшной проблемой не только для ее головы с эстетической точки зрения, но и с медицинской.

Сообщается, что девушка выдавила прыщ и попала в больницу в критическом состоянии. Врачи, которые оказывали ей помощь, выяснили, что у нее болезнь мозга. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

До того, как она попала в медучреждение после того, как она выдавила прыщ, ее стала мучить боль в районе правого глаза. Спустя несколько дней у нее поднялась температура, а глаз сильно распух.

Оказалось, что причиной ее плохого самочувствия стал тромбоз кавернозного синуса - полости, которая находится позади глазницы. Отмечается, что это заболевание относится к разряду опасных и развивается в результате распространения инфекционного процесса на синусы твердой оболочки мозга. Согласно статистике, каждый третий пациент с этим диагнозом погибает. В качестве источника заражения могут выступать зубы, уши, нос или сами синусы.