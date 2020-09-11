Три человека погибли при пожаре квартиры в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью 11 сентября произошел пожар в квартире жилого дома на девятом этаже, расположенного в южной части Москвы.

Как сообщили в столичном ГУ МЧС, в результате происшествия погибли три человека. Их тела были обнаружены после ликвидации огня. Личности скончавшихся предстоит выяснить экспертам.

- В 00:20 по мск поступило сообщение о пожаре на улице Чертановская,18. Там произошло возгорание квартиры, - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Для тушения были привлечены девять единиц спецтехники. На данный момент все причины и обстоятельства случившегося выясняются.