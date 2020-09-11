Сотрудник спецслужб дал оценку операции СБУ по задержанию 33 россиян. Фото: скрин видео

Операция Службы безопасности Украины по задержанию 33 россиян в Минске ни что иное, как громкий провал, считает сотрудник российских спецслужб. По его мнению, только из-за неудач инцидент имел огласку, чем и "прославился".

- Операция эта стала широко известной только благодаря ее звонкому провалу и, так сказать, из-за масштабного международно-авантюрного характера. Между тем, попытки выманить таким образом интересующих людей спецслужбами Украины предпринимались и ранее, - рассказал военкору kp.ru Александру Коцу источник, оценивая произошедшее с гражданами РФ.

По словам информатора, в 2018-2019 года подобную схему использовали, но не имели успеха. Источник сравнил операции в разведке с хоккеем, где "надо смотреть на табло".

- А на нем мы сегодня видим, что российские граждане находятся на Родине, - отметил информатор в интервью.

Напомним, ранее 33 граждан РФ задержали в Минске. На них надели наручники, не предъявив при этом никаких обвинений. Позже их назвали сотрудниками российской частной военной компании, которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в Белоруссии в предвыборный период . 9 августа в Республике прошли выборы нового президента государства.

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