Российские ученые придумали, как обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские ученые нашли способ обойтись без аппарата для искусственной вентиляции легких при лечении коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

По его словам, из 50 пациентов с covid-19 всего лишь одному потребовался ИВЛ после ингаляций гелий-кислородной смесью.

- "Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Этот опыт дал положительный результат, - сказал Черешнев.