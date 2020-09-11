Трамп назвал отношения с Путиным плюсом Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает плюсом то, что он состоит в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал, выступая перед сторонниками в штате Мичиган.

Также глава Соединенных Штатов выразил несогласие с теми, кто критикует его за то, что он "ладит" с президентом России, а также лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

- Ладить с иностранными державами - это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и всех тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством. "Он ладит с Путиным - это ужасно". Нет! Наоборот, это хорошо; Он мне нравится, а я ему нравлюсь, - высказался Трамп.

Президент США также заявил, что благодаря хорошим отношениям лидеров государств между странами не развязываются войны.

- Это нормально - не вступать в войну, - добавил Трамп во время своего выступления.