Последние новости на утро 11 сентября 2020: Трамп заявил о наличии у США вооружений, которых нет ни у кого

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 11 сентября 2020 года: Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть в наличии такие вооружения, ракеты, которых нет ни у кого, в частности и у России. По его мнению, это "системы, каких не видывали". При этом глава государства выразил надежду, что эти вооружения никогда не придется использовать, подчеркнув при этом, что американское ядерное оружие "сейчас находится в лучшей форме, чем за последние десятилетия". Об этом он заявил на встрече в Мичигане со своими сторонниками.

К слову, также он назвал плюсом свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, охарактеризовав их как хорошие. Он также подчеркнул, что "ладить с иностранными государствами - это не плохо".

Тем временем, российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится в немецкой клинике, пришел в себя, все вспомнил и даже заговорил. Однако, как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, у России нет оснований для начала расследования инцидента с блогером. По его мнению, произошедшее с Алексеем заставляет задуматься о том, что ситуация срежиссирована теми, кому это может быть выгодно.

Число заболевших коронавирусом в мире за все время распространения коронавирусной инфекции среди населения превысило отметку в 28 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования (6 395 603) врачи зафиксировали в США. Далее следуют Индия (4 465 863) и Бразилия (4 197 889).

Ученые бьют тревогу: дикая природа находится в "катастрофическом упадке". Исследователи предупреждают, что та ситуация, в которой на данный момент находится природа очень тревожная. Из-за человеческих разрушений (строительство, добыча животных в качестве еды) она оказалась в очень плохом состоянии, которое"не показывает никаких признаков замедления". Согласно данным доклада WWF, популяции диких животных сократились более чем на две трети менее чем за 50 лет.