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Общество

Во всех российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Теперь покупатель сможет сразу увидеть не только цену, но и вес или объём продукта
Ася КУЗНЕЦОВА
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Союз потребителей предложил ввести двойные ценники в магазинах

Союз потребителей предложил ввести двойные ценники в магазинах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Союз потребителей России предложил ввести во всех магазинах России новые ценники, на которых будет также указан вес или объём товара. Предложение уже направили в Министерство промышленности и торговли, сообщает газета "Известия".

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит контролировать "хитрости" производителя, как, например, сокращать объём молока в упаковке с 1 литра до 950 миллилитров, не меняя при этом цену.