Во всех российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Союз потребителей предложил ввести двойные ценники в магазинах Фото: Мария ЛЕНЦ

Союз потребителей России предложил ввести во всех магазинах России новые ценники, на которых будет также указан вес или объём товара. Предложение уже направили в Министерство промышленности и торговли, сообщает газета "Известия".

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит контролировать "хитрости" производителя, как, например, сокращать объём молока в упаковке с 1 литра до 950 миллилитров, не меняя при этом цену.