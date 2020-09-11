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Политика

В парламенте Германии назвали ошибкой призывы остановить строительство "Северного потока-2"

Глава одного из комитетов бундестага заявил, что газопровод обеспечит безопасность газоснабжения Европы
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"

В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"

Фото: REUTERS

Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным назвал ошибкой глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он также заявил, что "Северный поток — 2" создаётся ради безопасности газоснабжения Европы и напомнил, что в проекте задействованы многие европейские компании. Парламентарий назвал в интервью RT Deutsch подобные обсуждения "ударом самим себе".