В парламенте Германии назвали ошибкой призывы остановить строительство "Северного потока-2"

В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2" Фото: REUTERS

Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным назвал ошибкой глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он также заявил, что "Северный поток — 2" создаётся ради безопасности газоснабжения Европы и напомнил, что в проекте задействованы многие европейские компании. Парламентарий назвал в интервью RT Deutsch подобные обсуждения "ударом самим себе".