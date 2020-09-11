В Польше испугались появления "новой Российской империи"

Польский профессор предсказал появление «новой Российской империи» при интеграции РФ и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский заявил, что с восточной стороны Польша может оказаться на границе" новой формы Российской империи". Он пояснил, что такой сценарий может произойти в случае интеграции России и Беларуси.

Петр Грохмальский также отметил, что с точки зрения европейской безопасности, Беларусь - ключевой регион.

- Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе, - добавил профессор в интервью Polskie Radio 24.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, глава пресс-службы президента Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос украинского журналиста о возможном поглощении Беларуси после визита Александра Лукашенко в Москву.

- Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь! Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, они многовекторные, - подчеркнул представитель Кремля.