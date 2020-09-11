Москалькова предложила сделать постоянным выходным 31 декабря

В России 31 декабря хотят сделать выходным навсегда Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России следует сделать выходным 31 декабря, поскольку день в канун Нового года и так "де-факто для всех уже нерабочий", заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

- Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, непрерывные производства - для них всегда были исключения. Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику, - заявила Москалькова в интервью ТАСС.