Учащимся, которые из-за COVID-19 снова занимаются дома, предложили оплачивать интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

С началом нового учебного года сразу несколько классов из различных школ снова оказались на карантине. Дети занимаются дистанционно, так как некоторые ученики оказались больны коронавирусом. В итоге весь класс отправлен на карантин.

В Госдуме предложили частично компенсировать таким учащимся стоимость оплаты интернета. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева, где аргументирует свою позицию.

Законодатель указывает, сегодня родители берут на себя все расходы по организации дистанционного обучения детей. Будет справедливо, если государство поможет им в данном вопросе.

- В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения к сети интернет таким семьям, - цитирует RT текст письма.

Депутат подчеркивает, что рассчитывать на льготу могут учащиеся общеобразовательных, средних, среднеспециальных и высших учебных заведений. Но при этом оговорена сумма компенсации.

- Скидка до 50% на используемый тариф, но не более 500 рублей в месяц, — говорится в тексте обращения.