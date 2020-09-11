Названы страны, откуда студенты чаще всего приезжают учиться в Россию

Вузы рассказали, из каких стран приезжают студенты учиться в Россию Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские вузы интересны и привлекательны не только для студентов из стран бывшего СССР, но и для молодежи из дальнего зарубежья. Об этом рассказали представители ведущих вузов России.

«Китай, Вьетнам. У нас достаточно большие группы. Есть африканские студенты, но их не так много. Поступают из стран Евросоюза, из Франции, Финляндии. Но у них есть направленность, то есть они выбирают для себя четкие направления. У нас это прикладная математика и информатика. Но им очень сложно туда поступить», — цитирует ответственного секретаря приемной комиссии Университета ИТМО Алексея Итина ФАН.

Похожая ситуация наблюдается и в Политехническом университете. Проректор по образовательной деятельности вуза Елена Разинкина рассказала, что больше всего иностранных студентов приезжает из Китая. Также университет пользуется популярностью у турецкой молодежи.

Педагогический университет привлекает внимание студентов из Латинской Америки и стран Ближнего Востока.

«По дальнему зарубежью у нас поступают студенты из Ирана, Египта, Ливана, Сирии. Также в ординатуре у нас большое количество ребят из стран Латинской Америки, Кубы, Перу, Боливии», — рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Педиатрического университета Виктор Пузырев.