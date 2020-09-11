Какое наказание грозит Пашаеву после скандального "дела Ефремова", рассказал эксперт

Наказание Пашаеву вынесет Палата адвокатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что ждет Эльмана Пашаева после дела о смертельном ДТП на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель московской коллегии адвокатов Андрей Геннадьевич Князев.

Эльман Пашаев допустил к делу нескольких лжесвидетелей, что не осталось не замеченным судом. Также было отмечено еще несколько нарушений адвокатской этики в процессе заседаний.

«Решение о наказании принимает только Палата адвокатов. То, что написали, что нарушил кодекс адвокатской этики, это действительно так. А то, что касается вмешательства в дела защиты, это не может сделать адвокатская палата, потому что жалоб от самого клиента не поступало. Хотя Ефремов устно и говорит, что я отказываюсь от адвоката, но на самом деле отказ от адвоката должен быть письменным, иначе бы адвоката в следственный изолятор не пустили бы. Я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии. Но еще, скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной – откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование», - сказал Князев.

Эксперт отметил, что дисциплинарная комиссия может вынести три решения – замечание, предупреждение или лишение статуса. Это зависит от количества нарушений, которые были.

«Кроме самопиара, что не очень приветствуется в адвокатском сообществе, это еще оскорбление других участников процесса, это несдержанное поведение в суде, это тайные записи, которые были выложены в интернет и показаны по телевидению. Такого не делалось никогда. Столько нарушений сразу. Это будет довольно показательное дело», - отметил адвокат.

Напомним, что Эльман Пашаев являлся адвокатом Михаила Эфремова в деле о ДТП произошедшем 8 июня на Садовом кольце. В результате происшествия погиб житель Рязани Сергей Захаров. В ходе дела Пашаев неоднократно прибегал к помощи свидетелей, которые утверждали, что за рулем Ефремова не было, а также к помощи экспертов, которые предоставляли факт отсутствия актера за рулем. Во время судебных заседаний Эльман Пашаев позволял себе громко и оскорбительно выражаться в сторону защиты пострадавшей стороны и других участников процесса.