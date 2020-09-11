Служба скорой помощи Краснодарского края получила 21 автомобиль

21 автомобиль получила служба скорой помощи Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.​

Автопарк службы скорой помощи Краснодарского края пополнил 21 автомобиль: 10 августа ключи от машин «Ford Tranzit» отечественного производства торжественно вручили главным врачам 14 медицинских организаций региона.

Автомобили для кубанских врачей поступили из федеральной собственности. Шесть «скорых» останутся в клинической больнице скорой медицинской помощи Краснодара, по два автомобиля получат клиническая больница №1 и горбольница Анапы. Остальные машины отправятся в медучреждения Новороссийска, Армавира, Геленджика, Сочи, Туапсинского района, а также в другие районные больницы.

Автомобили оснащены всем необходимым для спасения человеческих жизней. В них установлены дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты ИВЛ, экспресс-измерители концентрации глюкозы в крови и другая современная техника для оказания первой помощи.

– В реанимобилях смогут проводить экстренные мероприятия специализированные выездные бригады анестезиологии-реанимации. Это современные и комфортные машины как для работы медиков, так и для самих пациентов, – рассказали в Минздраве Краснодарского края.

Сейчас на балансе службы скорой помощи Кубани находится более 670 автомобилей. Каждый год они выезжают примерно на 2 млн вызовов.

Напомним, 1 сентября во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о необходимости обновления автопарка службы скорой помощи. Во время пандемии коронавируса нагрузка на скорые, как и на всю систему здравоохранения края, существенно выросла. Глава Кубани обратился к председателю правительства РФ с просьбой о помощи в этом вопросе. Михаил Мишустин пообещал региону поддержку федерального центра и сообщил, что на обновление автопарка скорых краю будет выделено 250 млн рулей.

Вениамин Кондратьев также рассказал премьер-министру, как край справляется с пандемией COVID-19. Руководитель региона сообщил: коечный фонд в крае составляет 4 289 мест, из них больше четверти сегодня остаются свободными. В инфекционных госпиталях региона более пятисот аппаратов ИВЛ, из которых 86% не задействованы. На выплаты кубанским медикам, спасающим пациентов от коронавируса, заложено 2,3 млрд рублей. К началу сентября выплаты и отпускные получили более 18 тысяч медработников.