В России за сутки выявлено 5 504 новых случаев заражения коронавирусом

У 22,5% заболевших не выявлено активных клинических проявлений болезни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 5 504 заболевших новой коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах страны. У 22,5% заболевших не выявлено активных клинических проявлений болезни.

Всего в стране с момента начала пандемии на 11 сентября выявлено 1 051 874 заболевших, 868 107 человек выздоровело.

Также за последние сутки зафиксировано 102 летальных исхода от коронавируса. За весь период пандемии в России от коронавируса скончались 18 365 человек.

Более ста заражённых в сутки остаётся в Воронежской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Свердловской областях, а также в Красноярском, Ставропольском краях и Санкт-Петербурге.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве - 698. Специалисты в России провели более 39,9 миллионов тестов на коронавирус.

Напомним, ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса в середине марта.