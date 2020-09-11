Губернатор Василий Орлов: Благодаря ипотеке с господдержкой амурчане получили 614 млн рублей на покупку жилья

Десятки семей решили квартирный вопрос благодаря льготной ипотеке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За четыре месяца действия программы ипотеки с господдержкой жители Амурской области получили более 614 млн рублей на покупку жилья. По оценке минэкономразвития и внешних связей региона, эта мера уверенно закрепилась в числе самых востребованных в Приамурье. С начала программы заявки на льготную ипотеку под 6,5% и ниже подали более 260 человек, из них 242 получили одобрение от банков, а 215 – уже получили деньги на покупку жилья.

Эффективность программы отметил и губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, льготная ипотека не только решила квартирный вопрос десятков семей, но и обеспечила рост на рынке строительства жилья.

- Программа ипотеки с господдержкой обеспечила устойчивый рост числа ипотечных займов в Приамурье, - отметил глава региона. - В общей сложности за четыре месяца реализации программы амурчане получили свыше 614 миллионов рублей. Программа не только позволила десяткам семей приобрести новое жилье, но и дала импульс развитию строительной отрасли в регионе, позволила муниципалитетам увеличить объемы строительства квадратных метров. В общей сложности, благодаря реализации новых льготных ипотечных программ, объемы строительства жилых домов в регионе увеличились на 20% к уровню прошлого года.

Чаще всего за льготными кредитами амурчане обращаются в Сбербанк и ВТБ Банк. Привлекательные условия также предлагают и другие кредитные организации, решившие дополнительно к госсубсидиям опустить ставку по кредиту. Так, в банке «Открытие» жителям региона предлагают ипотеку под 6,25%, в Сбербанке – под 6,1% (при этом процент будет еще ниже на 0,55% в случае электронного заключения сделки), в Азиатско-Тихоокеанском Банке - под 5,99%.

Напомним, программа ипотеки с господдержкой стартовала в этом году по инициативе президента Владимира Путина. Первые льготные кредиты банки Приамурья выдали в мае. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам субсидирует государство. Взять кредит по новым условиям может любой гражданин России, при этом он должен потратить ипотечные средства на покупку недвижимости на первичном рынке. Программа предусматривает, что заемщик приобретает жилье непосредственно у застройщика.

Сумма кредита по программе льготной ипотеки составляет до 6 млн рублей, первоначальный взнос - не ниже 15%. Ипотека выдается только в рублях, низкая ставка по нему действует в течение всего срока кредита. Подать заявку на участие в программе ипотеки с господдержкой можно до 1 ноября 2020 года.

Кроме ипотеки под 6,5% в Амурской области действует еще и «Дальневосточная ипотека». В программе, стартовавшей в 2019 году, участвуют все регионы Дальневосточного федерального округа. Программа предназначена для молодых семей не старше 35 лет: для них ипотека доступна по ставке в 2%. Жители ДФО могут купить жилье в любом из регионов округа как на первичном, так и на вторичном рынке. Срок кредита по «Дальневосточной ипотеке» составляет до 20 лет, максимальная сумма – до 6 млн, при этом первоначальный взнос должен составлять не меньше 15%.