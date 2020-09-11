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Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса, созданной в "Векторе"

Первую группу участников испытаний выписали 8 сентября
Ася КУЗНЕЦОВА
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Разработанная "Вектором" вакцина от коронавируса не дала побочных эффектов у добровольцев

Разработанная "Вектором" вакцина от коронавируса не дала побочных эффектов у добровольцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никаких побочных эффектов у добровольцев, принявших участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса, созданной в центре "Вектор", нет. В некоторых случаях наблюдается болезненность в самом месте укола, но она проходит через 1-2 дня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

- За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", никаких побочных эффектов не отмечено. У добровольцев не отмечалось никаких симптомов и неблагоприятных проявлений после вакцинации, - передаёт ТАСС.