Сенатор Цеков объяснил необоснованность страха Польши перед «новой Российской империей»

В Польше испугались объединения России и Белоруссии Фото: "КП" Архив

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление польского профессора, который увидел риск появления «новой формы Российской империи».

Сотрудник Академии военного искусства в Варшаве Петра Грохмальского заявил, что подобное произойдет в случае «включения» Белоруссии в систему России.

Рассуждая на данную тему, Сергей Цеков отметил, что «польская элита не настроена на восстановление добрососедских отношений со всеми своими соседями».

- Они выбрали Россию в качестве врага, вся риторика в отношении России сводится к критике, к обвинениям в каких-то «имперских» замыслах, — заявил Цеков в беседе с Rt.

Сенатор подчеркнул, что наша страна выстраивает дружественные отношения с Белоруссией по той причине, что народы двух стран фактически являются единым.

Все обвинения и домыслы, которые звучат в мире, происходят «не от глубокого понимания тех процессов, которые происходят на постсоветском пространстве и вообще в Европе».

Ранее эксперты допустили, что у России и Белоруссии может появиться общесоюзная валюта, которая будет котироваться в каждом государстве, пишет ФАН.