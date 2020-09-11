Эксперт объяснил рост заболеваемости коронавирусом в 11 регионах России

Люди продолжают заражаться, и количество заразившихся начало расти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в России зафиксировано 5 504 заболевших коронавирусом во всех 85 регионах страны. Таким образом, на 11 сентября уже выявлено 1 051 874 заболевших, 868 107 человек из которых выздоровело.

Ранее внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил о вспышках вируса в 11 регионах России. В лидерах по числу заболевших оказалась Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Ростовская области. О том, какие процессы происходят сейчас в этих зонах на Радио "Комсомольская правда" рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Анатольевич Болибок.

«Люди продолжают заражаться, и количество заразившихся начало расти. Причем увеличение заболевших в некоторых регионах значительное, поэтому речь идет именно о вспышках» - отметил он.

По мнению эксперта, на данный момент в России уже сложились предпосылки для второй волны пандемии. Владимир Болибок также отметил, что столь быстрое распространение коронавируса происходит по причине всеобщего пренебрежения правилами безопасности. Специалист напомнил, что ношение маски причиняет минимальные неудобства.

«Вирус остается достаточно опасным. Часть заболевших на самом деле переносят его в достаточно тяжелой форме и, к сожалению, есть летальные исходы. Но если все будут соблюдать необходимые правила - такого всплеска не будет».

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что за последние сутки зафиксировано 102 летальных случая заболевания коронавирусом. В Москве за 10 сентября скончались 9 пациентов с подобным диагнозом. За весь период пандемии в России скончались 18 365 человек.