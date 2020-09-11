В Минпросвещения рассказали, как в России начался учебный год

С 1 сентября все школы работают в очном формате Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские школы с 1 сентября приступили к очному обучению. Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк рассказал, что во всех образовательных учреждениях были предусмотрены обширные меры безопасности, которые соблюдаются по всей стране.

«Мы с Роспотребнадзором провели серьезную работу по организации учебного года в условиях профилактики коронавируса. И все те условия, которые должны были создать школы, начиная от специального расписания занятий, ограничений контактов разных классов, организации системы входа в школы и социальной дистанции, заканчивая масочным режимом для работников школы, все они созданы», - цитирует эксперта «Российская газета».

Виктор Басюк добавил, что в школах также проходит ежедневный мониторинг. А классы, где фиксируется хотя бы один случай заболевания коронавирусом, немедленно отправляются на карантин. При этом ученики не выпадают из учебного процесса, а просто продолжают временно обучаться в удаленном формате.

«Пока класс на карантине, образовательный процесс для него идет в удаленной форме. У нас есть информация, что несколько школ сегодня закрыты. И есть еще ряд классов, которые переведены на обучение с использованием дистанционных технологий», - отметил Басюк.