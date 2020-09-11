Беларусь предложила России возобновить авиасообщение

Минск и Москва договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск предложил Москве поэтапно возобновить полёты российских авиакомпаний в Беларусь с 1 октября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Обе стороны ранее согласились совместно разработать план по снятию ограничений на авиасообщение между странами, вызванное пандемией коронавируса.

- Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения, - передаёт РИА Новости слова представителя беларуского Минтранса.