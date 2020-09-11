Опубликован список сотрудников СБУ, работавших над операцией по похищению 33 россиян

29 июля 33 россиянина были задержаны в пригороде Минска

Стало известно, кто из сотрудников Службы безопасности Украины участвовал в провокации, из-за которой в Беларуси были задержаны 33 россиянина. Источник в российских спецслужбах сообщил специальному корреспонденту "Комсомольской правды" Александру Коцу, поимённый список всех сотрудников 1 и 2 отделов 5 Управления СБУ, которые работали над похищением россиян перед выборами президента Беларуси.

По словам источника, Управление находится в Киеве, по адресу улица Паторжинского, дом 5/7, на третьем этаже, в кабинетах 309, 314, 315, 316 и 317.

- На тот случай, если сейф пустой, передаём список сотрудников ранее по этой теме в разное время и в разной форме, - добавил собеседник из российских спецслужб.

Полный текст беседы можно прочитать на сайте KP.ru.

Напомним, 29 июля 33 сотрудника частной военной компании "Вагнер" были задержаны в пригороде Минска, им предъявили обвинения в попытке дестабилизации обстановки в стране накануне выборов президента.

Полный список сотрудников СБУ, работавших над операцией по похищению 33 россиян:

1 отдел 5 Управления ДКР:

ЛЕВЧЕНКО Павло Геннадійович

МАКАРЕНКО Валентин Миколайович

РОМАНОВ Костянтин Анатолійович(2відділ)

МАЗУРЧУК Павло Васильович

ВАЩЕНКО Сергій Петрович

МИХАЛИЦЬКИЙ Андрій Миколайович

БАЗЕЛЮК Віктор Вікторович

МАГЛЬОВАНИЙ Сергій Петрович

ГЛАДИШЕВ Віктор Володимирович

ПАРХОМЕНКО Сергій Васильович

ЛАЩ Максим Іванович

КОРОЛЬОВ Сергій Ігорович

СИДОРЕНКО Владислав Юрійович

КОКАРЄВ Олександр Вікторович

КОЗЛОВСЬКИЙ Дмитро Юрійович

КАРПАЧЬОВ Павло Сергійович

КАЛЬКО Максим Володимирович

КОРНЄЄВ Костянтин Андрійович

САВІЦЬКИЙ Сергій Володимирович

2 отдел 5 Управления ДКР:

РОМАНОВ Костянтин Анатолійович

ВІНТОНЕНКО Валерій Вікторович

ЛИТОВЧЕНКО Віктор Володимирович

ОНИЩУК Іван Васильович

ЗАЄЦЬ Віктор Миколайович

ЛЕВІЩЕНКО Олександр Олександрович

СТРУК Олег Володимирович

КОРЧУН Микола Олегович

РУБЕЦЬ Максим Олегович

МАРКОВ Іван Іванович

ЗАГОЛА Тарас Миколайович

ПІДДЯЧИЙ Дмитро Сергійович

ДОЛГОЗВЯГА Владислав Володимирович

БОНДАР Богдан Сергійович

ГАВРИК Олексій Вікторович

ГАВРИЛЕНКО Сергій Олександрович

ГОЛУБІНКА Юрій Андрійович

ДЕМЯНОВИЧ Олександр Володимирович

ЗАЙВИЙ Антон Валерійович

МИХАЙЛЕНКО Андрій Андрійович

МУШТА Андрій Анатолійович

ПАВЛЯТЕНКО Богдан Володимирович