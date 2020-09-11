Курс валют на 11 сентября 2020: доллар снизился, а евро - поднялся

Курс валют на 11 сентября 2020 оставил: доллар - 75,15 рублей, евро - 88,9 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи составил 75,15 рублей, евро вырос до 88,9 рублей.

Американская валюта снизилась на 0,14%, до 75,15 руб., а евро прибавил 0,02%, до уровня 88,9 руб., согласно данным торговой площадки на 10:00 по Москве.

Кроме того, стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,3% - до 39,94 доллара за баррель. А нефть WTI подешевела на 0,16% и стала торговаться на уровне 37,24 доллара за баррель.

Добавим, что снижением биржевых индексов открылся в пятницу, 11 сентября, российский рынок акций. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,3%, 2888,92 пункта, а индекс РТС - на 0,53%, до 1210,12 пункта.

Напомним, что в сентябре обе валюты достигли своих максимальных значений. Так, евро на этой неделе поднялся до значения 2016 года, когда он составил 90 рублей.

Специалисты отмечают, что доллар и евро дорожают на фоне востребованности валют на мировом рынке после короновируса.