Песков заявил о заморозке диалога между Москвой и Лондоном

Песков считает, что у Москвы и Лондона пока минимум возможностей для нового диалога Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диалог между Москвой и Лондоном заморожен по всем направлениям, а возможность восстановить его пока минимальна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив высокую необходимость восстановления сотрудничества между странами.

официальный представитель Кремля отметил, что Великобритания свою правосубъектность по многим аспектам договорно-правовой базы.

- Пока можно только констатировать, что диалог российско-британский практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии, что, конечно, противоречит абсолютной логике, которая диктует необходимость тесного диалога, чтобы нам уже на двусторонней основе договорно-правовую базу начать выстраивать, - добавил Песков, в ответ на вопрос о планах Москвы заключать какие-либо крупные соглашения с Великобританией после ее выхода из состава Евросоюза.

При этом он отметил, что диалог прекратился не по российской инициативе.