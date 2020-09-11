Россияне стали активнее скупать алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав рапортует, что число зависимых от спиртного постепенно снижается. Но при этом объемы продаваемого алкоголя растут.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, с января по май 2020 год в розницу было продано 85,3 млн декалитров алкогольной продукции. В статистике не отражены пиво, медовуха, сидр, пуаре и пивные напитки.

Для сравнения, в 2019 году показатель продаж был на уровне 83,2 млн, в еще годом ранее - 73,3 млн декалитров.

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев уверен, что на статистику текущего года повлиял коронавирус. Люди находились в четырех стенах и, отсутствие привычной активности, тревожные новости, замкнутое пространство способствовало тому, что стали больше пить.

Что касается общей тенденции увеличения потребления спиртного, то эксперт связывает это с постепенным нагнетанием обстановки: в свое время люди волновались из-за экономического кризиса, событий на Украине, санкций в отношении России. Общий негативный фон способствовал повышению интереса к алкоголю.

В свою очередь врач-психиатр Александр Ковтун отмечает, что несмотря на трудности, популярность и «модность» напитков с градусом среди молодых людей падает

Особую разницу — в несколько раз, по мнению эксперта, — можно заметить, сравнивая начало 2000-х и 2020 год, пишет NEWS.ru.

За последнее десятилетие число зависимых от алкоголя уменьшилось с 2,08 млн до 1,3 млн человек, сокращение на 37%.

Реже стали фиксироваться случаи алкогольного психоза, их число сократилось с 70,4 до 32 человек на 100 тысяч населения.

Ранее в Минздраве предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT поддержал инициативу ведомства и отметил, что нужно ограничивать молодежь от пагубных привычек.