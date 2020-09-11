Союз защиты прав потребителей выступил за двойные ценники в магазинах

Эксперты выступили за двойные ценники в магазинах Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин объяснил, почему выступает за введение двойных ценников в российских магазинах. Продавец должен указывать стоимость упаковки товара, стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л).

Общественник отмечает, что потребитель имеет право получать данную информацию. Сведения о стоимости товара необходимо предоставлять максимально полно, «особенно в таких вещах, которые касаются веса, объёма».

- По сути, ценники нужно дополнить. И это помощь не только потребителю, но и самим продавцам. А человек должен знать, за что он платит, - отмечает в беседе с RT Шапкин.

Если же продавец умалчивает сведения относительно веса или объема, или специально вводит покупателя в заблуждение, то «это предмет административного правонарушения».

Авторы инициативы подчеркнули, что такая мера позволит контролировать "хитрости" производителя, как, например, сокращать объём молока в упаковке с 1 литра до 950 миллилитров, не меняя при этом цену. Двойной ценник также позволит более объективно сравнивать стоимость продукта, исходя не только из их цены, но и веса или объёма, пишет газета "Известия".

А вот в Минпромторге отрицательно отнеслись к предложению. Ведомство не стало поддерживать инициативу.