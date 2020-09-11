Германия назвала условие, при котором передаст России информацию по Навальному

Генпрокуратура Берлина заявила о необходимости согласия Навального на передачу данных властям России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Берлина заявила, что врачи клиники "Шарите" смогут передать данные о состоянии политика Алексея Навального только по его согласию.

- Генпрокуратура Берлина уполномочена управлением берлинского сената юстиции предоставить правовую помощь по российскому запросу и дать справки о состоянии здоровья А. Навального — при его согласии, - сказано в сообщении ведомства в Twitter.

В ведомстве также заявили, что невозможно полностью предоставить всю информацию по болезни политика.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ответе Врачебной палаты ФРГ на запрос России сказано: новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников.

В запросе от российской Генпрокуратуры задано почти 20 вопросов о лечении и установке диагноза российского политика. Также Москва запросила предоставить медицинскую карту и материал для обследования.