Жители Японии выразили своё мнение о дальнейшей судьбе Курил

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие японцы выразили своё радикальное мнение относительно дальнейшей судьбы Курильских островов под статьёй на сайте Yahoo News Japan о решении премьер-министра Японии Синдзо Абэ уйти в отставку. Комментаторы считают, что в реакции России есть намёки на давление в отношении будущего преемника Абэ, если тот продолжит руководствоваться политикой "сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор".

"Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнётся!", "Северные территории" нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по её столице, то хотя бы по военным базам", "Японии нужно твёрдо примкнуть к США и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против нее. Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы", - заявили японцы.

При этом среди комментаторов были и те, кто считает, что Японии следует уже забыть о присоединении Курильских островов обратно к архипелагу.

- Политика Абэ по территориальной проблеме была не такой уж и плохой. Он применял различную дипломатическую тактику и экономические меры. Виновата во всем Россия. "Северные территории" нам не вернуть никогда, , - заявил один из пользователей.