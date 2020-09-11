Самолеты НАТО тренировали удары по югу России

Российские военные считают, что ВВС США отрабатывали удары крылатыми ракетами по объектам, расположенным на территории Южного военного округа. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин рассказал о беспрецедентной операции, проведенной 4 сентября в акватории Черного моря. Восемь российских самолетов были подняты в воздух для перехвата и прикрытия государственных границ от американской воздушной техники. Сразу шесть самолетов ВВС США приблизились к территории России.

"Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря", - сказал Суровикин.

Главком рассказал, что пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотный разведывательный аппарат одновременно находились в воздухе.

К российской государственной границе они приближались на 15 км и вели разведку территории РФ на глубину до 600 км.

Суровикин отметил, что в это же время другие три самолета ВВС США - бомбардировщики В-52Н приближались к границе России на 30 км.

Российские военные пришли к выводу, что таким образом разведывательной воздушной техникой отрабатывались удары крылатыми ракетами по объектам, расположенным на территории Южного военного округа, передает ТАСС.

"Кроме того, отрабатывались задачи взаимодействия B-52H с самолетами F-16C ВВС Польши, а также Су-27 и МиГ-29 воздушных сил Украины", - подчеркнул Суровикин.

Как только радиолокационными российскими системами были засечены воздушные объекты, приближающиеся к российским границам, для перехвата были подняты сразу восемь российских самолетов из состава дежурных сил. Четыре Су-30СМ и четыре Су-27 выполнили задание, прикрыв российские границы в случае диверсии.

За последние месяцы, самолеты ВВС США много раз пытались произвести разведку вдоль российских границ в акваториях Черного и Баренцева моря. Так, российский Су-27 идентифицировал самолет-разведчик Р-8А "Посейдон", приближающийся к границам РФ в районе Черного моря.