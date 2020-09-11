Финская граница будет закрыта для россиян до 18 октября

Страна откроет границу для туристов с 19 сентября, однако это не касается российских граждан Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство Финляндии объявило о смягчении ограничений с рядом стран. Страна откроет границу для туристов с 19 сентября, однако это не касается российских граждан.

На пресс-конференции правительства Финляндии министр внутренних дел страны Мария Охисало уточнила, что совершать поездки в Финляндию смогут туристы тех стран, где число заболевших за прошедшие две недели ниже 25 случаев на 100 тысяч жителей. Таким образом, 19 сентября будут сняты ограничения для жителей Исландии, Швеции, Кипра, Польши, Норвегии и Германии, Грузии, Эстонии, Японии и ряда других стран.

Согласно актуальной статистике заболевших в России, на данный момент на 100 тысяч человек в стране приходится 47,6 заболевших.

«Если эпидемиологическая ситуация в России значительно улучшится, то мы заново рассмотрим ограничения», — отмечает YLE со ссылкой на комментарий начальника канцелярии МВД Финляндии Кирси Пимия.

Таким образом, открытие финских границ для граждан России на данный момент отложено.