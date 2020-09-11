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Кремль ответил на требования возбудить дело по ситуации с Навальным

Песков напомнил, что де-факто действия по выяснению обстоятельств произошедшего ведутся в рамках доследственной проверки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кремль ответил на требования возбудить дело по ситуации с Навальным

Кремль ответил на требования возбудить дело по ситуации с Навальным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москве «не нравится», когда ей начинают диктовать, какие юридические процедуры необходимо начинать. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призывы Запада возбудить уголовное дело об «отравлении» Алексея Навального

«Нам не хотелось бы и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры у нас в какой момент и на основании чего начинать», - сказал представитель Кремля, и напомнил, что Берлин не предоставил никаких материалов об «отравлении» блогера, а также, что сейчас Россия проводит доследственную проверку произошедшего

Напомним, ранее официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что Берлин уже передал результаты проб российского блогера у в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако позже в постпредстве России при ОЗХО сообщили, что эти заявления не соответствуют действительности, что подтвердили в Техсекретариате организации.

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