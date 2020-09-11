У населения есть запрос на честность и справедливость власти

С самого утра в Республике начали свою работу 1156 избирательных участков. Тогда же, ранним утром, в Едином информационном центре состоялась пресс-конференция, на которой присутствовали председатель Избиркома Чувашии Александр Цветков, руководитель Центра и главный редактор издания «Правда ПФО» Александр Белов, а также руководитель Штаба общественного наблюдения Дмитрий Донсков. Журналистам объяснили, как будет происходить голосование и общественное наблюдение за ним.

Во-первых, с учетом эпидемиологической обстановки выборы пройдут в три дня, чтобы граждане как можно меньше контактировали друг с другом.

Во-вторых, впервые в формате прямых трансляций с места событий организован общественный контроль за самой процедурой голосования.

«У нас есть шанс с помощью общественного контроля и контроля прессы сделать процесс голосования и подсчета голосов чище, прозрачнее. Мы должны им воспользоваться», — объяснил Александр Белов.

«За 20 лет, которые я живу в Чувашии, это первый такой проект. Сегодня всем сторонам процесса выгодно, чтобы процедура голосования была максимально прозрачной и честной. На это есть большой внутренний запрос», — признался Дмитрий Донсков.

До начала голосования к работе информационного Штаба присоединились два десятка общественных организаций. Подписание соглашений еще продолжается. Присоединиться к наблюдению можно в любой момент до вечера 13 сентября.

В-третьих, если сегодня агитация еще разрешена с некоторыми ограничениями (полностью запрещена на избирательных участках и в радиусе 50 метров от них), то в субботу и воскресенье будет категорически запрещена в любых видах.