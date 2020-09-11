Посол Украины пригрозил «дипломатической войной» белорусским пограничникам

Посол Украины. Фото: Посольство Украины в Республике Беларусь

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим пригрозил Минску «дипломатической войной» во время осмотра багажника его машины белорусскими пограничниками. Видео инцидента, который произошел, 5 сентября в пункте пропуска «Новая Гута», обнародовал Госпогранкомитет республики в пятницу, 11 сентября.

На видео можно увидеть, как посол предупреждает, что в соответствии с Венской конвенцией досмотр личного транспорта дипломатов возможен только при веских причинах. На вопрос Кизима, есть ли такие основания, пограничника отвечает «так точно», однако уточняет, что хотят осмотреть багажник.

«Этим самым вы делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту ... Ваш посол, когда будет ехать сюда - на нашей границе будет по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну», - пригрозил дипломат и открыл багажник, где оказались только сумки, которые пограничники не стали досматривать.

Днем ранее, 10 сентября, украинский посол рассказал в интервью, что стал объектом провокации при возвращении в Минск, откуда ранее был отозван в Киев для консультаций. «Мой личный автомобиль подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права», — заявил Кизим.