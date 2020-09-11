Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею минимального гарантийного дохода

Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода, сказал пресс-секретарь президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в пятницу заявил, что в Кремле не обсуждают идею минимального гарантированного дохода.

"Пока, насколько я знаю, каких-то предметных обсуждений на этот счет не ведется. На повестке дня многие точки зрения людей, которые обладают экспертными знаниями и большим опытом. Все эти инициативы, что называется, на столе, но предметных обсуждений, формализованных, пока нет", - сказал пресс-секретарь, сообщает ТАСС.

Он добавил, что "власти обладают большим количеством точек зрения от людей, которые обладают большим опытом и экспертными знаниями". Песков отметил, что эти инициативы находятся "на столе", однако не доходили до предметных обсуждений.

Ранее Дмитрий Медведев предложил ввести в стране базовый доход для граждан. Согласно его инициативе, необходимо ввести минимальную сумму, которая выплачивается гражданину страны независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

Напомним, 8 сентября 2020 года председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме проанализировать возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан.

Медведев считает, что такая государственная программа сможет благотворно сказать на гражданах страны, поддержав их в тяжелые времена и сократив уровень бедности.