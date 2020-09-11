Минпромторг не поддержал идею введения двойных ценники в магазинах Фото: Евгения ГУСЕВА

Минпромторг не поддержал идею введения двойных ценников в российских магазинах, поскольку такое нововведение перегрузит ценники излишней информацией, что в свою очередь может создать неудобства для покупателей.

«Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места на ценниках», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Напомним, ранее Союз потребителей России предложил ввести во всех магазинах страны новые ценники с указанием веса или объёма товара. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит контролировать «хитрости» производителя, такие как сокращение объёма молока в упаковке с 1 литра до 950 миллилитров, не меняя при этом цену.

Инициативу поддержали в Ассоциации компаний интернет-торговли и отметили, что цены уже можно сравнить с помощью многих онлайн-сервисов, а несколько интернет-магазинов уже пользуются двойными ценниками.