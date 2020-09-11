Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

Ольга Егорова занимала должность 20 лет. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Высшая квалификационная коллегия судей РФ проинформировала в пятницу, что глава Мосгорсуда Ольга Егорова ушла с поста, который занимала 20 лет.

Отмечается, что она сама выразила желание уйти, и написала заявление об увольнении. Его рассмотрят 22 сентября.

"Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" будет рассмотрено 22 сентября", - сообщила пресс-служба ВККС.

Глава Московского городского суда Ольга Егорова родилась в Москве 29 июня 1955 года. Она является кандидатом юридических наук, имеет звание заслуженный юрист РФ. Также Егорова профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия. С 1988 года она работала в гражданской коллегии Мосгорсуда.

Председателем Мосгорсуда она стала 29 декабря 2000 года.