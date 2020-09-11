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Силач из Подмосковья установил мировой рекорд, сдвинув самолет на 35 метров

Во время буксировки судна тяжеловес надувал до разрыва резиновые грелки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сергей Агаджанян установил мировой рекорд. Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Сергей Агаджанян установил мировой рекорд. Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Силач из Подмосковья Сергей Агаджанян установил новый мировой рекорд. Мужчина смог передвинуть самолет весом более шестнадцати тонн на несколько десятков метров.

Агаджанян доказал свою богатырскую силу в аэропорту Казани в пятницу, 11 сентября. Житель Люберец отбуксировал самолет CRJ 200 Bombardier, протащив воздушное судно 35,4 метра за полторы минуты.

Стоит отметить, что никакие специальные вспомогательные инструменты Сергей не использовал. Это был первый подобный случай в России, когда буксировка самолета производилась без лестницы.

«Я готовился к этому номеру с самолетом почти два года», - цитирует силача интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо этого во время буксировки самолета Сергей Агаджанян также надувал до разрыва трехлитровые медицинские грелки. В результате ему удалось установить рекорд России и мира в трак-пуле. Номер с грелками считается очень непростым и зрелищным, передает телеканал «360».