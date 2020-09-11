Задержан замдиректора департамента Минпромторга Антон Исаев Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 11 сентября, правоохранительные органы задержали заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева по подозрению в организации мошенничества.

«Сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило соответствующим органам о нанесенном действиями ПАО "Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие», - передает ТАСС сообщение пресс-службы министерства

На данный момент замглавы департамента Минпромторга находится в Замоскворецком суде. Министерство внутренних дел ходатайствует об аресте Исаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время суд должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 9 сентября следствие предъявило обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении более 603 млн рублей. По ходатайству СК Басманный суд Москвы арестовал замглавы Минэнерго на два месяца до 8 ноября 2020 года.