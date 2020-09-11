США обсуждают с Евросоюзом «адресные санкции» в отношении Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон находятся в тесном контакте с Брюсселем по вопросу санкций против Белоруссии, и обсуждают «адресные санкции» в отношении тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека и репрессии. Решения будут объявлены в ближайшее время, заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

«США сохраняют санкции в отношении 17 лиц, включая правителя Белоруссии и других высокопоставленных лиц», - отметил он.

По словам Бигэна, Вашингтон считает, что белорусский народ отверг президента республики Александра Лукашенко как своего лидера и у него «нет легитимности», а его «режим не работает в интересах белорусского народа». «Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Белоруссии использует насилие для поддержания своей власти», - утверждает политик.

Напомним, ранее в Брюссель принял решение ввести санкции против «ответственных за насилие и фальсификации» в ходе президентских выборов в Белоруссии. При этом отметили, что изучат возможность включения в санкционный список Лукашенко

В конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко. Однако СМИ сообщили, что Евросоюз не введет санкции против Лукашенко благодаря голосам трех стран. Как пишет Die Welt, против ограничений выступила прежде всего Германия, которую поддержали Франция и Италия.